Base da Nomad permite recarregar iPhone e Apple Watch juntos

Há pouco mais de um mês, nós mostramos a nova base de carregamento sem fio da Nomad, a Base One, que suporta a tecnologia MagSafe da Apple e permite recarregar iPhones 12 ou mais recentes com até 15W de potência.

Custando US$130 — mais que o triplo do valor do Carregador MagSafe tradicional da Maçã —, o dispositivo tem um valor bastante elevado, o que fez a Nomad lançar uma nova versão com uma relação melhor de custo-benefício: a Base One Max.

Trata-se de um carregador duplo que, além de contar com o suporte ao carregamento do iPhone via MagSafe, também é capaz de recarregar o Apple Watch.

Enquanto o smartphone é recarregado com a mesma potência da Base One, no relógio ela cai para 5W. Assim como acontece com o MagSafe padrão da Apple, a base para o iPhone também pode recarregar dispositivos anteriores ao 12, mas a potência é reduzida a 7,5W em tais casos.

O novo produto tem o dobro do tamanho do anterior e conta com uma porta USB-C na parte de trás. Ele acompanha um cabo trançado em nylon (que tem maior durabilidade), mas você precisa adquirir por fora o adaptador de parede — que precisa ser de 30W para carregar os dois dispositivos ao mesmo tempo com potência máxima.

Embora também seja bem mais caro que a solução da Apple, a base de carregamento duplo da Nomad é mais em conta que o produto lançado em março. Permitindo recarregar dois dispositivos, ela custa “apenas” US$20 a mais, saindo por por US$150.

