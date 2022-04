DuckDuckGo lança beta do seu navegador desktop para Mac

No final do ano passado, comentamos que o motor de pesquisa DuckDuckGo, concorrente do Google, estava trabalhando num navegador para web focado em privacidade — cuja versão beta foi disponibilizada hoje para Macs (donos de PCs com Windows terão que aguardar um pouco mais ainda).

O lançamento da versão para macOS do navegador ocorre após o sucesso do aplicativo móvel. Segundo o DuckDuckGo, seu navegador para desktop é, assim como seu aplicativo móvel, “uma solução de privacidade completa para navegação diária”.

Ele visa evitar configurações complicadas, em parte, com recursos de privacidade ativados desde a configuração. Nesse sentido, dados no aplicativo (como histórico, favoritos e senhas) são armazenados apenas localmente no seu dispositivo.

Confira, abaixo, outros recursos e vantagens do navegador:

Privacidade : o navegador possui um mecanismo de pesquisa privado integrado, poderoso bloqueador de rastreadores, nova proteção popup de cookies em aproximadamente 50% dos sites (com essa porcentagem crescendo significativamente ao longo da versão beta), botão de fogo (um clique para limpeza de dados), proteção de email e muito mais.

: o navegador possui um mecanismo de pesquisa privado integrado, poderoso bloqueador de rastreadores, nova proteção popup de cookies em aproximadamente 50% dos sites (com essa porcentagem crescendo significativamente ao longo da versão beta), botão de fogo (um clique para limpeza de dados), proteção de email e muito mais. Performance : usando o mecanismo de renderização de sites integrado do computador (WebKit, o mesmo que o Safari usa) e bloqueando os rastreadores antes que eles carreguem, usuários terão uma navegação muito rápida. A empresa diz que o navegador é mais rápido que o Chrome em alguns desempenhos gráficos (usando o benchmark Motion Mark 1.2). Como benefício adicional, ao bloquear rastreadores, o DuckDuckGo usa cerca de 60% menos dados que o Chrome.

: usando o mecanismo de renderização de sites integrado do computador (WebKit, o mesmo que o Safari usa) e bloqueando os rastreadores antes que eles carreguem, usuários terão uma navegação muito rápida. A empresa diz que o navegador é mais rápido que o Chrome em alguns desempenhos gráficos (usando o benchmark Motion Mark 1.2). Como benefício adicional, ao bloquear rastreadores, o DuckDuckGo usa cerca de 60% menos dados que o Chrome. Segurança: a criptografia mais inteligente integrada do DuckDuckGo garante que o usuário navegue para a versão criptografada (HTTPS) de um site com mais frequência, e seu bloqueio de rastreador significa menos exposição a scripts de terceiros que podem tentar acessar seus dados. Todos os dados no aplicativo, como histórico, favoritos e senhas, por padrão, são armazenados apenas localmente no dispositivo de um usuário e não podem ser acessados ​​pelo DuckDuckGo.

Como o navegador está atualmente em versão beta, é necessário ingressar em uma lista de espera para começar a testá-lo. Para isso, baixe o aplicativo móvel DuckDuckGo (ou atualize para a versão mais recente), abas as configurações (no canto superior direito do app) e selecione DuckDuckGo Desktop App. Toque em “Join the Private Waitlist” e você será notificado quando receber um código de convite.

Não há informações de quando a versão final será disponibilizada para todos — nós, é claro, ficaremos de olho!

via MacRumors