iMovie 3.0 chega com novas ferramentas para criação de vídeos

A Apple finalmente lançou hoje a versão 3.0 do iMovie, originalmente anunciada no seu último evento especial. Como prometido, a nova iteração do editor de vídeos chega com recursos que ajudam a criar projetos inteiros com apenas alguns toques.

A primeira grande novidade se tratam dos Storyboards, ferramenta que oferece 20 templates de projetos para os mais diversos tipos de vídeos — como culinária e tutoriais. Cada storyboard traz uma sequência pré-organizada de clipes e imagens que podem ser substituídas por arquivos capturados pelo próprio usuário.

Cada storyboard oferece ainda uma série de dicas de composição e filmagem junto aos clipes, facilitando na hora adotar a narrativa correta para o vídeo. Os modelos, vale notar, são totalmente personalizáveis e permitem a adição de efeitos, transições e músicas que se adaptam automaticamente à duração do vídeo.

Outra adição é o recurso Filme Mágico (Magic Movie), o qual é capaz de criar projetos inteiros com títulos, transições, efeitos e até trilha sonora a partir dos vídeos e fotos presentes na galeria do aparelho.

Embora a novidade possa ser confundida com o recurso Memórias do app Fotos, a ferramenta se difere ao dar mais controle para o usuário na hora de decidir que imagens ou gravações devem ser incluídos nos projetos. Uma vez selecionados, o iMovie seleciona automaticamente as melhores partes de cada vídeo e imagens, e então adiciona os efeitos.

Assim como os Storyboards, o Magic Movie também oferece 20 estilos diferentes de vídeos que podem ser escolhidos no início de cada projeto.

Essas novidades do iMovie 3.0 estão disponível apenas para iPhones e iPads, mas a versão para macOS também foi atualizada hoje com a possibilidade de importar projetos de Filme Mágico e Storyboard do iMovie para iOS/iPadOS, bem como trazendo melhorias de estabilidade e correções de erros.

Mais atualizações

Para acompanhar as novidades, a Apple lançou hoje também atualizações que buscam melhorar o desempenho dos softwares Final Cut Pro, Motion e Compressor no Mac Studio, aproveitando todo o poder do chip M1 Ultra (e também aprimorando a performance no M1 Max) — além de torná-los compatíveis com as novidades do iMovie.

Ademais, usuários do Final Cut Pro poderão agora — em sua versão 10.6.2 — localizar arquivos que aparecem mais de uma vez em um único projeto mais facilmente, além de aplicar correções de machine learning para diminuir o ruído em gravações de voz.

O Motion 5.6.1, por sua vez, conta agora com um novo filtro chamado “Sliced ​​Scale” que evita distorções em um imagem durante o redimensionamento em vários “pedaços”, bem como aprimoramentos de performance no M1 Max/Ultra.

Por fim, a versão 4.6.1 do Compressor facilita visualizar a transparência de vídeos, proporção de saída e propriedades modificadas de mídia, rotacionar e espelhar arquivos com novas propriedades de vídeo, boas melhorias de performance no M1 Max/Ultra, entre outros.