Pixelmator Pro 2.4 ganha camadas de efeitos, ajustes de cor e mais

Um dos editores de imagem profissionais mais populares no universo do macOS, o Pixelmator Pro tem um ritmo bastante interessante de atualizações e ganho de novidades. Pois o update mais recente do software trouxe dois recursos há muito pedidos pelos usuários — além de uma série de outras melhorias.

O grande chamariz do Pixelmator Pro 2.4 é a inclusão das camadas de efeitos e ajustes de cor, camadas especiais que permitem fazer essas alterações no seu trabalho de forma não destrutiva — isto é, em vez de aplicar os efeitos e ajustes diretamente na imagem, as mudanças ficam salvas numa camada distinta, que pode ser modificada, manipulada ou apagada a qualquer momento.

Para acompanhar a novidade, a barra lateral de camadas recebeu um pequeno banho de loja e agora traz um novo visual com melhorias de usabilidade.

As novidades do Pixelmator Pro não param por aí: na versão 2.4, o software ganhou ainda mais de 200 novas formas de vetores desenhadas por artistas da área e em uma série de temáticas — ciência, atividades e símbolos, por exemplo.

Por fim, o aplicativo recebeu melhorias de performance específicas para o chip M1 Ultra do Mac Studio. Com os ajustes, tarefas que utilizam modelos de aprendizado de máquina, como remoção automática de plano de fundo e super-resolução, estão cerca de 1,7x mais rápidas no novo chip em relação ao M1 Max.

O Pixelmator Pro 2.4 já está disponível na Mac App Store — o aplicativo custa R$225, mas o update é gratuito para quem já comprou o app anteriormente.