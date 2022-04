Plex encerrará suporte a podcasts na sexta-feira (15/4)

Atenção, usuários do Plex: a partir desta sexta-feira (15/4), não será mais possível escutar seus podcasts favoritos por meio do serviço — se é que você já o fez em algum momento da sua vida.

Publicidade

A empresa anunciou hoje que encerrará, no fim desta semana, a aba dedicada aos programas de áudio — um recurso introduzido em 2018, mas que nunca ganhou tração: além das constantes reclamações de bugs e falhas no serviço, a taxa de uso do recurso de podcasts no Plex nunca foi lá muito alta.

A própria justificativa da empresa já deixa claro que os podcasts não eram lá muito queridos na plataforma:

Como parte dos nossos esforços contínuos de nos certificarmos de que estamos aplicando nosso tempo e energia em aspectos que servem à nossa incrível comunidade de usuários, tomamos a decisão de encerrar o suporte aos podcasts e aos web shows no Plex.

Como diz o comunicado, os web shows também deixarão de ter suporte “oficial” da plataforma, mas neste caso, pouca coisa muda: os conteúdos simplesmente serão movidos para outras áreas do serviço, como a área de Descobertas e os Canais Ao Vivo.

Publicidade

Voltando aos podcasts, caso você seja usuário do recurso no Plex, é possível baixar sua lista de assinaturas no formato universal OPML, seguindo as instruções dessa página.

E aí, vão sentir falta?

via MacRumors