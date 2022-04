Produção de Macs também é afetada por lockdowns na China

Ontem, trouxemos informações de que algumas das maiores parceiras da Apple na montagem de iPhones, a Foxconn e a Pegatron, suspenderam as atividades na China devido aos lockdowns determinados pelo governo para conter a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19) na região — o que impactou a produção da gigante de Cupertino.

De acordo com uma nova reportagem do Nikkei, porém, outra fornecedora da Apple, a Quanta Computer (responsável pela produção dos MacBooks Air e Pro), revelou que sua produção está suspensa em Xangai desde o início do mês.

A Compal Electronics, grande fabricante de iPads e MacBooks, também interrompeu as atividades em suas instalações em Kunshan. Segundo as informações, dezenas de outros fornecedores que fazem parte da cadeia de suprimentos da Apple direta e indiretamente também estão tendo suas operações suspensas.

Como destacado pelo analista Ming-Chi Kuo ontem, os efeitos dessas suspensões dependerão da sua extensão e do tempo que levará até as atividades serem retomadas aos níveis pré-lockdown. Nesse sentido, ele afirmou que a Apple — por conta da sua ampla capacidade de negociação com fornecedoras e uma boa relação com o governo chinês — tem boas chances de minimizar quaisquer possíveis impactos de fornecimento.

Vale notar que as previsões indicavam que a Apple teria neste ano um dos maiores números de novos lançamentos — veremos se esses possíveis planos serão ou não afetados pela atual situação na China.

