Anker lança PowerHouse de 1.299Wh, carregador de 65W, projetor e mais!

A Anker lançou ontem a 757 PowerHouse, anunciada como a bateria mais durável do mundo. Ela tem uma capacidade de 1.299Wh, o que é equivalente a 384.000mAh. 😳

Note-se que não se trata de um powerbank para o dia a dia, mas um objeto para levar em viagens, acampamentos ou emergências — até pelo peso elevado, consequência da monstruosa quantidade de energia disponível.

No total, a 757 PowerHouse tem 13 portas, com direito a tomadas, USB-A, USB-C e até mesmo uma para carros elétricos! Ela atinge até 1.828W de potência de carregamento, suporta mais de 3.000 ciclos de recarga e pode ser recarregada em velocidade rápida, ou também por meio de energia solar.

Toda essa tecnologia tem um preço, é claro: US$1.400 nos Estados Unidos, sem previsão de lançamento no Brasil. O produto já está em pré-venda no site da Anker, e as vendas em outras varejistas (como Amazon) começarão no dia 9 de maio.

E as novidades não param por aí. Também no setor de energia, a Anker lançou o 735 Charger. Na linha de outros similares da empresa, o carregador tem duas portas USB-C e uma USB-A, bem como potência total de 65W, que são distribuídos entre os dispositivos conectados.

Ele tem um tamanho 53% menor que o da Apple e é vendido por US$66.

A Anker também tem uma subsidiária de produtos para casa e saúde, a eufy. E ela também ganhou uma novidade: trata-se da Smart Scale P2 Pro, nova geração da sua balança inteligente.

O produto conecta-se com smartphones, bem como com o Apple Watch e a plataforma de saúde da Apple. Além de certificação IPX5 de resistência contra a água, a balança também é bem calibrada e tem bastante precisão. Na Alemanha, o preço é de 60€.

Há, ainda, dois outros produtos que foram lançados como ideias a serem financiadas no Kickstarter — site em que as pessoas investem em projetos os quais ainda não estão no mercado para que eles sejam produzidos.

Um deles (já financiado) é o Nebula Cosmos Laser 4K, um projetor que roda Android TV, com suporte a aplicativos como Netflix e Apple TV. Ele tem 2.400 lumens de brilho e, como diz o nome, resolução 4K.

Há, ainda, tecnologias que detectam quando alguém está passando pela projeção e para corrigir o foco e iluminação. O preço é de US$2.200.

Já o outro é a AnkerMake M5, uma impressora 3D. Ela tem capacidade de imprimir objetos com dimensões de até 235x235x250mm, numa velocidade de 250mm por segundo, ou dez vezes mais para protótipos grosseiros.

O dispositivo conta também com uma câmera com inteligência artificial para detectar problemas e custa a partir de US$630.

via 9to5Toys, MacRumors