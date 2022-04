Apple celebrará o Dia da Terra com desafio do Apple Watch

Continuando a tradição dos últimos anos, a Apple novamente oferecerá neste 22 de abril seu clássico desafio do Apple Watch em comemoração ao Dia da Terra (Earth Day).

Segundo a Maçã, para desbloquear o desafio, bastará realizar qualquer tipo de exercício por 30 minutos ou mais — o que inclui as atividades guiadas do Fitness+ e outras coletadas por apps/serviços que sincronizam dados com o app Saúde (Health).

Quem se comprometer com a brincadeira ganhará não só a nova medalha colecionável do desafio (que ficará registrada no aplicativo Fitness), mas também uma série de adesivos animados que podem ser usados no iMessage e no FaceTime.

Apesar de já poder ser visualizado dentro do aplicativo Fitness, o app exibirá uma notificação para o usuário assim que o desafio for liberado, no dia 22/4.

Preparem-se para os exercícios! 🏃🏼🏊‍♀️🍃

