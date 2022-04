Apple revela vencedores do desafio de fotos macro do iPhone

A Apple divulgou hoje os vencedores do #iPhoneMacroChallenge , o qual foi anunciado no começo do ano como parte da campanha “Clicada com iPhone” (“Shot on iPhone”) — um desafio focado no recurso de fotos macro dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max.

Um painel internacional de juízes especialistas, incluindo Anand Varma, Apeksha Maker, Peter McKinnon, Paddy Chao, Yik Keat Lee, Arem Duplessis, Billy Sorrentino, Della Huff, Kaiann Drance e Pamela Chen, analisou as fotos enviadas por usuários de todo o mundo e selecionou dez vencedores — sendo eles da China, dos Estados Unidos, da Hungria, da Índia, da Itália, da Espanha e da Tailândia.

As fotos vencedoras serão destacadas no site da Apple, na conta da companhia no Instagram e em outras redes. A Apple também disse que elas poderão aparecer nas campanhas publicitárias da empresa, como nas Apple Stores ou em outdoors publicitários.

Eis as imagens, capturadas respectivamente por Marco Colletta (@marcolletta.1), Jirasak Panpiansin (@joez19), Daniel Olah (@danesduet), Ashley Lee (@ashley.photo), Tom Reeves (@tomreevesphoto), Prajwal Chougule (@prajwal.photos), Hojisan (@hojisan_ins), Guido Cassanelli (@laion.ph), Trevor Collins (@trevor.photos) e Abhik Mondal (@abhik_mondal_photos):

Em comemoração ao desafio, os jurados Billy Sorrentino, Della Huff e Pamela Chen se juntarão aos clientes da Apple Fifth Avenue, em Nova York, para uma conversa sobre a arte da macrofotografia, compartilhando técnicas para criar imagens impressionantes com o iPhone. Além disso, os participantes aprenderão dicas e terão uma experiência prática ao tirar fotos macro no iPhone 13 Pro.

O que acharam das fotos ganhadoras? ☺️

