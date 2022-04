Apple teria “adiado” lançamento do headset de AR/VR para 2023

De acordo com o analista Jeff Pu, da Haitong International Securities, a Apple teria “adiado” o lançamento do seu tão falado (e aguardado) headset de realidade aumentada/virtual para o primeiro trimestre de 2023.

Publicidade

Além disso, o analista menciona que a Apple poderá vender entre 1 e 1,5 milhão de unidades do headset apenas no primeiro ano de sua chegada ao mercado. Ele também destaca que o poder de processamento do gadget será um grande fator de diferenciação entre o headset da Apple e o de concorrentes e, por fim, afirma que o dispositivo terá dez sensores, o que vai ao encontro de previsões anteriores.

Mas o que outras fontes dizem sobre a data de lançamento do dispositivo? O credível analista Ming-Chi Kuo, por exemplo, havia previsto que o dispositivo seria lançado no final de 2022, mas com disponibilidade inicialmente limitada.

No começo deste ano, o jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, também falou sobre um possível adiamento no lançamento do headset — e disse recentemente que o dispositivo será anunciado em algum momento entre o fim deste ano e meados de 2023 — durante o ciclo do iOS 16.

Publicidade

No entanto, ainda existe a possibilidade de a empresa ao menos revelar o dispositivo este ano, mas começar a vendê-lo no início de 2023 — isso é algo que a Apple já fez anteriormente, mais especificamente, com dispositivos como o Apple Watch e o HomePod, então não é algo completamente fora de questão.

Obviamente, vale notar que enquanto nada é oficialmente anunciado, não podemos afirmar categoricamente que o headset foi “adiado”. Daí o nosso uso das aspas. 😉

via 9to5Mac