Apple TV+: assista ao trailer da 2ª temporada de “Teerã”

Mal pode esperar pela segunda temporada de “Teerã”? Pois aqui está um ótimo aperitivo para os novos episódios da série, que chegarão ao Apple TV+ a partir de 6 de maio — algumas semanas após o teaser, a Maçã acabou de liberar o trailer oficial da nova temporada.

Em seu segundo ano, o thriller de espionagem seguirá a protagonista Tamar (Niv Sultan) em novos desdobramentos da sua perigosa missão: se infiltrar na capital iraniana sob uma identidade falsa para descobrir e destruir um possível reator nuclear no país. Com a falha da missão, ela precisa tramar um novo plano que colocará todos à sua volta em risco.

Além de Sultan e do retorno de boa parte do elenco da primeira temporada — como Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi —, a segunda temporada da série terá o reforço de luxo de Glenn Close (“O Canto do Cisne”). Ela interpretará Marjan Montazeri, uma mulher britânica residente de Teerã.

Criada por Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, a série terá direção de Daniel Syrkin na sua segunda temporada; o canal israelense Kan 11 é responsável pela produção, que tem distribuição internacional da Cineflix.

A segunda temporada de “Teerã” terá oito episódios, e os dois primeiros serão disponibilizados já no dia 6/5 — os seguintes chegarão ao Apple TV+ a cada sexta-feira.

