Apple TV+: Jodi Balfour, de “For All Mankind”, entra para “Ted Lasso”

Apesar de já ter duas temporadas disponíveis no Apple TV+, a série arrasa-quarteirão “Ted Lasso” permanece até hoje com seu elenco original praticamente inalterado, com poucas adições de personagens novos desde a sua estreia, em 2020.

De acordo com o Deadline, entretanto, isso parece estar prestes a mudar, já que a produção teria assinado com a atriz Jodi Balfour, conhecida por seu trabalho em “For All Mankind”, também do Apple TV+.

Ainda segundo o veículo, Balfour deverá interpretar a personagem Jack, “uma charmosa investidora de risco”, juntando-se ao já consolidado elenco da série, composto por nomes como Jason Sudeikis (Ted Lasso), Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Brendan Hunt (Coach Beard), Jeremy Swift (Higgins), Juno Temple (Keeley), Brett Goldstein (Roy Kent), Phil Dunster (Jamie Tartt) e Nick Mohammed (Nathan).

Embora as gravações da próxima temporada já tenham começado, a Apple ainda não divulgou uma data de estreia para os novos episódios. Entretanto, é esperado que a nova fase de “Ted Lasso” chegue ao Apple TV+ por volta de setembro.

