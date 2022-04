Como enviar um vídeo sem áudio no WhatsApp [iPhone]

O WhatsApp, justamente por ser um dos mensageiros mais populares do mundo, permite que você não só envie mensagens de texto ou de voz, como também vídeos.

Publicidade

Caso você use-o para enviar arquivos de vídeo, saiba que é possível enviá-los sem a necessidade dele estar com o áudio original. Isso pode ser ideal para aqueles vídeos em que o áudio pouco importa, por exemplo.

Antes de mais nada, vale lembrar que tal função está presente apenas no WhatsApp pelo iPhone, ou seja: nada de suporte ao recurso no app para macOS ou mesmo pelo WhatsApp Web. Dito isso, veja como fazer isso diretamente pelo aplicativo da Meta!

Abra o WhatsApp e selecione a conversa na qual deseja enviar o vídeo. Em seguida, toque no botão “+” (no canto inferior esquerdo) e escolha entre “Câmera” ou “Fotos e vídeos”.

Após ter capturado o vídeo ou selecionado aquele que desejar através da biblioteca do seu dispositivo, toque no ícone representado por um alto-falante (na parte superior esquerda), para remover o áudio antes do envio.

Publicidade

Depois, quando estiver pronto para enviá-lo, toque no botão azul com a setinha, no canto inferior direito.

Bem fácil, não acham?! 😉