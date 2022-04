Google lança app para migrar dados do iPhone para o Android

Conforme rumores que já circulavam desde o ano passado, o Google lançou hoje na App Store o seu mais novo aplicativo para iOS — e ele é focado justamente em quem está de saída do sistema da Maçã.

O Mudar para o Android, como uma espécie de versão “reversa” do Migrar para iOS, disponível no Google Play, permite que você capture uma série de dados do seu iPhone (fotos, vídeos, contatos, agenda) de forma relativamente automática, realizando a transferência das informações sem fio para o seu novo smartphone Android.

O funcionamento do app é bem simples: ao configurar um novo dispositivo Android, você pode selecionar a opção de importar seus dados do iPhone. O aparelho exibirá um código QR, o qual você deverá escanear no aplicativo Mudar para o Android; a partir daí, uma conexão sem fio entre os dois dispositivos será estabelecida e, no iPhone, você pode escolher quais tipos de dados serão transferidos. O processo não dura mais do que alguns minutos.

Em relação a fotos e vídeos, vale notar, o aplicativo transfere apenas os arquivos salvos localmente no seu iPhone. Entretanto, o próprio app traz as instruções de como transferir a sua biblioteca de Fotos do iCloud para o armazenamento local ou para um outro serviço, como o Google Fotos, caso desejado.

Vale notar que, além do novo app, o Google tem também uma página na web contendo uma série de dicas para quem quer sair do iPhone e entrar no universo do Android. É público e notório que, de uns tempos para cá, a gigante de Mountain View passou a mirar também nessa faixa do público — usuários tendentes a trocar de plataforma — em vez de focar apenas nos usuários de longa data do sistema do robozinho.

Obviamente, o Mudar para o Android ainda tem uma série de limitações — mais notavelmente, a impossibilidade de transferir seus aplicativos (e os dados deles) de um sistema para o outro por conta da mais pura e simples incompatibilidade absoluta entre os dois. Ainda assim, mais facilidade nesse delicado momento da transição sempre é uma boa notícia, não é verdade?

via TechCrunch