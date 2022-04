Patentes revelam que Apple quer lançar controle de jogos

Encampando investimentos em várias frentes no que se refere a serviços, a Apple entrou no mercado de jogos há alguns anos com o lançamento do Apple Arcade, seu plano de assinatura de games que conta com vários títulos exclusivos e que rodam apenas nos seus sistemas operacionais.

Porém, ao que tudo indica, a Apple pretende ir muito além do mercado de software no setor. Patentes registradas pela empresa revelam que ela planeja lançar um controle próprio para jogos — o qual poderia ser usado tanto em Macs quanto em iPhones, iPads e Apple TVs.

O Patently Apple vem mostrando que a Apple tem registrado patentes relacionadas a controles de jogos desde o fim de março, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Elas mostram projetos ainda em fase embrionária, mas são reveladoras no que diz respeito aos mais variados planos da empresa para o seu provável futuro dispositivo.

Podemos dividir as patentes da Apple em três tipos de conceitos de controles. O primeiro deles se assemelha bastante a um Nintendo Switch Joy-Con, visto que é separado em suas partes e pode ser encaixado em lados opostos tanto no iPhone quanto no iPad.

O segundo conceito, exclusivo para os iPhones, é um pouco mais interessante, já que se trata de um controle dobrável e que conta, além dos tradicionais botões físicos, com uma tela. Ela pode mostrar conteúdo do jogo e também alertar o usuário sobre chamadas ou mensagens recebidas.

Por fim, com grande semelhança a um joystick clássico, o terceiro conceito foi projetado tanto para iPhones quanto iPads e Macs. Funcionando sem fio, o controle ainda não foi especificado pela Apple no que refere à sua aparência, visto que não se trata de uma patente de design.

E aí, ansioso para adquirir um controle de jogos da Apple? Ao que tudo indica, podemos estar bem perto de contar com um. Ou não. 😛