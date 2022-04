Privacidade da Apple poderá custar US$13 bi ao Facebook em 2022

No mês passado, falamos aqui sobre como a plataforma de anúncios no Facebook estava retomando a efetividade de outrora mesmo após os abalos causados pela Transparência do Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT) do iOS 14.5. Entretanto, o abalo já está causado — e, segundo uma estimativa recente da Lotame, a Meta poderá ter uma perda significativa na sua receita por conta dos recursos da Maçã.

Publicidade

Mais precisamente, a firma estimou que o ATT custará cerca de US$12,8 bilhões à receita da dona do Facebook em 2022 — um impacto de cerca de 9,7% do total da sua receita prevista para o ano.

O relatório, entre outras coisas, mostra o poder quase incomparável do Facebook na indústria dos anúncios: considerando quatro plataformas que lucram com base na publicidade (Facebook, Snap, Twitter e YouTube), o impacto estimado na receita das quatro é de US$15,8 bilhões — ou seja, apenas a Meta contribui para 81% desse total.

No caso do YouTube, por exemplo, o impacto deverá ser de cerca de US$2,1 bilhões, enquanto o Snap deixará de ganhar US$546 milhões. O Twitter será o menos impactado dos gigantes, com uma perda estimada de US$323 milhões — a empresa já havia estimado que as consequências do ATT para os seus cofres seriam “moderadas”, vale lembrar.

Publicidade

A Lotame notou, no relatório, que o impacto das medidas de privacidade da Apple deixarão de ser considerados nas análises financeiras das empresas muito em breve — isso porque, com outros fatores globais afetando a performance das companhias (novas medidas de privacidade introduzidas por governos, consequências da pandemia e da Guerra na Ucrânia, entre tantos outros), será difícil analisar isoladamente os impactos do ATT na receita das gigantes.

De qualquer forma… haja dinheiro, hein?!

via AppleInsider