Telegram: como alterar a qualidade de um vídeo na hora do envio [iPhone e iPad]

O Telegram possui alguns truques que podem facilitar bastante a vida de quem usa-o com uma certa frequência.

Um deles envolve diretamente o envio de vídeos dentro do mensageiro instantâneo. De um jeito superfácil, você pode alterar a qualidade do envio dele no momento em que for fazer isso.

Veja, a seguir, como fazer isso através dos apps para iPhone/iPad (ao menos até o momento, isso não pode ser feito usando o app para macOS ou mesmo o Telegram diretamente na web).

Abra o Telegram e selecione a conversa na qual deseja enviar o vídeo. Em seguida, toque no ícone de um clipe de papel (no canto superior esquerdo) e selecione um vídeo da sua galeria.

Opcionalmente, você também pode gravar um na hora. Para isso, toque na pré-visualização da câmera, mude a câmera para “Vídeo” e toque no botão de gravar para iniciar a filmagem. Satisfeito? Toque no botão de parar.

Feito isso, quando estiver na tela de edição do vídeo, toque em “HD”, na barra inferior, e escolha a qualidade desejada. Isso pode variar muito de acordo com a origem do vídeo — no caso de um gravado diretamente pela câmera do iPhone, cinco opções são mostradas: 1080p, 720p, 480p, 360p e 240p.

Para escolher uma delas, deslize o dedo sobre o controle localizado na parte inferior. Por lá, você também poderá ver o tamanho estimado do vídeo e o seu formato.

Escolha o que lhe agrada mais, toque no ícone de confirmar (no canto inferior direito) e depois naquele azul representado por uma flechinha voltada para cima para fazer o envio ao contato. 😉