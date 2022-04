VP da Apple fala sobre concurso de fotografia macro com iPhones

Há alguns anos, a Apple criou a campanha “Clicado com iPhone” (em inglês, “Shot on iPhone”). A ideia é divulgar fotos tiradas com os dispositivos e demonstrar o poder das câmeras desses smartphones.

Mais recentemente, houve um concurso focado em fotos macro (tiradas muito perto do objeto), visando utilizar as capacidades dos novos iPhones (13 Pro e 13 Pro Max), que contam com modo dedicado a esse tipo de registro. Os dez vencedores já foram divulgados, bem como as respectivas fotos que os garantiram o prêmio.

No vídeo abaixo, apresentado pelo fotógrafo Tyler Stalman, a vice-presidente de marketing de iPhones da Apple, Kaiann Drance, comentou o concurso. Ela lembrou que os dispositivos são feitos de maneira a viabilizar o registro de fotos de grande qualidade sem a necessidade de muito conhecimento sobre fotografia.

Uma das coisas em que acreditamos na Apple é que o verdadeiro potencial de nossos produtos é totalmente realizado quando chega às mãos de nossos usuários. Este desafio, em particular, de fato mostra isso lindamente, pois temos pessoas bem distintas. E agora, no iPhone 13 Pro, é esse novo recurso de macro que você pode simplesmente aproximar a câmera e ele entrará automaticamente nesse foco nítido realmente impressionante para poder capturar um detalhe e realmente transformar uma coisa comum e algo extraordinário.

Alguns dos vencedores do concurso também foram entrevistados. Confira o vídeo e se inspire para também tirar algumas fotos macro por aí!

via AppleIInsider