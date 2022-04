WhatsApp: como criar um link para uma conversa

Hoje em dia, dificilmente alguma pessoa do seu círculo social não tem uma conta no WhatsApp. Justamente por isso, ele pode ser usado tanto para conversar com os seus amigos e familiares, quanto para propósitos profissionais.

Publicidade

Caso você queira adicionar um link do seu número de WhatsApp em seu site pessoal ou mesmo queira iniciar uma conversa com outra pessoa sem que ela esteja cadastrada na sua agenda, é possível criar um link personalizado com o seu número (ou de alguma outra pessoa).

Link para iniciar uma conversa

Para criar um link personalizado com o seu número de telefone, tudo o que você tem a fazer é utilizar o link abaixo, substituindo os números pelo seu (incluindo o código DDI, do país):

https://wa.me/0000000000000

Por exemplo: se o seu número de telefone é +55 (12) 34567-8910, basta usar o link abaixo:

Publicidade

https://wa.me/5512345678910

Caso você não queira que o seu número fique aparente assim, para qualquer pessoa ver (caso coloque o link em um site, por exemplo), use um encurtador (como o Bitly).

Link para iniciar uma conversa com uma mensagem definida

Se quiser, você também pode criar um link com uma mensagem pronta, que será exibida automaticamente no campo destinado ao texto em uma conversa. Para isso, use o modelo a seguir:

https://wa.me/0000000000000?text=urldamensagempronta

Eis um exemplo: se você quer que a mensagem “Estou interessado em comprar o seu MacBook Pro” apareça no seu WhatsApp quando alguém for lhe enviar uma mensagem, substitua urldamensagempronta , lembrando que é preciso codificá-la em URL (usando %20 para dar um espaço). Confira como ficaria o exemplo:

https://wa.me/5512345678910?text=Estou%20interessado%20em%20comprar%20o%20seu%20MacBook%20Pro

Já conhecia esse truque por aí?