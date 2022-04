Apple estaria testando nove Macs com chips “M2”, diz Gurman

Quando a Apple anunciou que colocaria seus próprios chips em seus computadores (mudando da arquitetura x86 para ARM , pouca gente deve ter imaginado que a empreitada seria tão bem-sucedida como vem se mostrando até o presente momento.

Mais de um ano depois do lançamento da primeira versão do processador, o chip M1, a companhia continua firme e forte com suas variantes (primeiro com os chips M1 Pro e M1 Max, e mais recentemente com o M1 Ultra), mas, ao que tudo indica, finalmente está chegando a hora de ela lançar o seu substituto, o — até agora denominado — “M2”.

De acordo com informações de Mark Gurman (da Bloomberg), a Apple começou os testes internos generalizados de ao menos nove(!) novos modelos de Macs, os quais deverão ser equipados com quatro variantes diferentes do chip “M2”.

MacBook Air

Comecemos com o aguardado novo MacBook Air, o qual viria com a versão mais básica do processador (a exemplo de como temos hoje). Ele terá, segundo Gurman, oito núcleos de CPU para o processamento primário e dez núcleos para gráficos.

Ainda de acordo com ele, esse será o maior redesenho da história da linha, que terá uma estrutura mais fina e contará com carregamento MagSafe. Vale recordar que outros rumores indicam que o novo Air também ganhará uma mudança radical em termos de cores, que poderão seguir (ou não) as do iMac de 24 polegadas.

Mac mini e MacBook Pro de 13″

Prosseguimos com um Mac mini e um MacBook Pro de 13″, que também serão equipados com um chip “M2” e terão as mesmas configurações de núcleos do MacBook Air.

Ampliando mais o poder de fogo, a Apple deverá atualizar também os MacBooks Pro de 14″ e 16″ com os chips “M2 Pro” e “M2 Max” — esse último contando com 12 núcleos dedicados a CPU, 38 para gráficos e até 64GB de memória, o que representa um avanço em relação aos modelos atuais.

Os dois chips intermediários da empresa também poderão equipar um novo Mac mini, mas Gurman acredita que o recém-lançado Mac Studio pode tornar essas máquinas redundantes, dada a atual configuração das linhas de desktops da Apple.

E o Mac Pro?

Por fim, falemos do único modelo de computador da Maçã que ainda não ganhou um Apple Silicon. Segundo o jornalista, a empresa está preparando um novo Mac Pro, o qual deverá vir com um sucessor do M1 Ultra e completará a transição, iniciada em 2020.

Vale recordar que o simples fato de a Apple estar realizando os testes não significa que há uma certeza de lançamento para todos esses modelos. Segundo Gurman, não há nenhuma garantia nesse sentido — mesmo que alguns testes estejam bem avançados.

Nos resta esperar, não é mesmo?