Apple TV+: megaprodução “Metropolis” será filmada na Austrália

No início do mês passado, o Apple TV+ anunciou um dos seus maiores projetos até hoje: “Metropolis”, reimaginação do clássico da ficção científica de 1927 dirigido por Fritz Lang — a nova roupagem, em formato de série, terá Sam Esmail (de “Mr. Robot”) como diretor, roteirista e showrunner.

Sabíamos que um projeto de tamanha escala não seria exatamente simples de se produzir, e hoje o Deadline chegou com alguns detalhes fresquinhos sobre a empreitada da Apple. Segundo a matéria, “Metropolis” será filmada na Austrália, utilizando uma das maiores infraestruturas de “produção virtual” já vistas no universo do audiovisual e criando mais de 4.000 empregos no estado de Victoria.

Para quem não conhece a história de “Metropolis” (o filme está disponível no catálogo do Telecine, vale notar), a narrativa original se passa num futuro distópico no qual grandes magnatas e industriais reinam sob a cidade vertical de mesmo nome, enquanto os operários de classes mais baixas trabalham nos andares inferiores alimentando as máquinas que mantêm a operação da sociedade. Nesse contexto, um casal de idealistas trabalha para liberar a cidade das amarras das suas classes sociais e unir o povo ao mestre da cidade.

Não se sabe quanto da história original será aproveitada no remake, mas já é certo que teremos uma cidade cenográfica extremamente ambiciosa para ambientar o cenário da série. As instalações de filmagens terão, por exemplo, um dos maiores “volumes de LED” — telas gigantescas que criam ambientes virtuais e facilitam a aplicação de efeitos de computação gráfica — do mundo.

A escolha de Victoria não é aleatória: o governo tem investido altas quantias para atrair projetos audiovisuais ao estado, e já assegurou um contrato com o Universal Studio Group — que produzirá a série em parceria com a Apple — para a produção de uma série de conteúdos por lá. A ideia, segundo o Ministro de Indústrias Criativas Danny Pearson, é “colocar Victoria no centro da indústria audiovisual global”.

Apesar dos avanços, “Metropolis” ainda deverá levar algum tempo para sair — afinal de contas, uma megaprodução dessas não é feita da noite para o dia. Vamos aguardar, portanto, mais notícias sobre elenco, equipe e filmagens. Promete!

