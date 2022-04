Apple TV+: Olivia Newman dirigirá “The Last Thing He Told Me”

Parece que a produção de “The Last Thing He Told Me” finalmente deslanchou no Apple TV+: depois do anúncio de que Jennifer Garner (“De Repente 30”) substituiria Julia Roberts no papel principal da minissérie, no fim do ano passado, tivemos também a contratação de Angourie Rice (da trilogia “Homem-Aranha”) para mais um papel de destaque. Agora, já temos uma diretora.

De acordo com o Deadline, Olivia Newman (da vindoura adaptação de “Um Lugar Bem Longe Daqui”) foi contratada recentemente para dirigir a minissérie. Ela também será uma das produtoras executivas, ao lado de Garner.

A minissérie, baseada no romance homônimo de Laura Dave, estrelará Garner como uma mulher que forma um vínculo inesperado com sua enteada (Rice) durante uma busca pelo marido/pai das personagens, que sumiu misteriosamente.

Dave escreverá o roteiro da minissérie em parceria com Josh Singer, vencedor do Oscar por “Spotlight – Segredos Revelados”. Reese Witherspoon será uma das produtoras executivas por meio da sua empresa, a Hello Sunshine — que já tem uma série de projetos em parceria com a Maçã. A 20th Century Television será o estúdio responsável.

Ainda não há mais informações sobre o elenco ou as filmagens — mas nós, como de costume, ficaremos de olho.

via iMore