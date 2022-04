Clubhouse atualiza seu aplicativo com aguardado modo escuro

O Clubhouse pode até ter perdido boa parte do apelo que o fez ficar famoso no início de 2021, mas a companhia continua a trabalhar em novos recursos para sua plataforma na tentativa de se manter nos holofotes. Desta vez, a rede social finalmente atendeu a um desejo antigo dos usuários e adicionou um novo modo escuro ao seu aplicativo.

A novidade já pode ser acessada diretamente do menu de configurações do app, por onde é possível ativá-la ou desativá-la manualmente. Por padrão, o recurso segue os ajustes do modo do dispositivo, trocando o visual da interface automaticamente dependendo do comportamento do sistema.

De acordo com a companhia, o novo modo exibe textos não muito claros em um “fundo escuro aveludado”, agredindo bem menos os olhos de quem acessa o aplicativo à noite, por exemplo. Ainda segundo eles, a novidade pode, até mesmo, ajudar a economizar um pouco de bateria em aparelhos com telas OLED .

Em seu comunicado oficial, a rede social comemorou o lançamento da opção ao brincar com os vários pedidos, conceitos e mockups feitos por usuários que imaginavam um modo escuro para a interface do app.

O novo modo escuro já está sendo liberado de forma gradual tanto no iOS quanto no Android. Para receber a novidade, entretanto, é preciso ter a versão mais recente do Clubhouse instalado em seu dispositivo.

Jogos nas salas

Além disso, como notado pelo TechCrunch, o Clubhouse também estreou — de forma bem mais silenciosa — seu novo jogo “Wild Cards”, o qual pode ser acessado direto das salas bate-papo dentro do app.

A novidade ainda está em fase de testes e traz um jogo de perguntas e respostas feito para que os participantes de uma sala se conheçam melhor, com perguntas como “que tipo de cachorro mais combina com sua personalidade?” e “mostre os últimos cinco itens do seu histórico de buscas”.

Para acessar o quiz, basta tocar em “+Rooms” e, logo em seguida, selecionar a opção “Games”. Feito isso, você será redirecionado para uma nova sala e poderá convidar amigos para participar da brincadeira.

O jogo, vale notar, está disponível apenas em inglês.