Como ativar o modo escuro no TikTok [iPhone e iPad]

A chegada do modo escuro (dark mode) ao iOS 13 implicou em uma enxurrada de atualizações de aplicativos populares, os quais passaram a permitir que usuários pudessem escolher entre os modos claro ou escuro.

Um deles foi o TikTok, rede social muito famosa entre os jovens. De um jeito superprático, é possível escolher entre um desses dois modos ou ainda selecionar uma opção para que ele se comporte de acordo com o ajuste do sistema do iPhone — ou seja, caso o tema esteja no modo escuro, o app automaticamente também estará.

Confira, a seguir, como é fácil fazer isso!

Abra o TikTok e certifique-se de estar na aba “Perfil”. Em seguida, toque no botão representado por três risquinhos (no canto superior direito) e vá em Configurações e privacidade » Modo escuro.

Por fim, escolha entre “Claro” ou “Escuro”. Caso queira que o app se comporte de acordo com o tema atual do sistema, ative “Usar configurações do dispositivo”.

Como você prefere usar por aí? 😄