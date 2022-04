Fornecedores da Apple mais que dobraram uso de energia limpa em 2021

A Apple anunciou hoje que, por meio de seus esforços de energia renovável, sua cadeia de fornecedores mais do que duplicou o uso de energia limpa no ano passado, com mais de 10 gigawatts sendo gerados de forma limpa — evitando a emissão de 13,9 milhões de toneladas métricas de carbono (equivalente a retirar 3 milhões de carros das estradas por um ano).

De acordo com a empresa, por meio de esforços como o uso do primeiro alumínio de baixo carbono do mundo no iPhone SE, ela continua progredindo em direção à meta de se tornar totalmente neutra em carbono até 2030.

Estamos orgulhosos de que tantos de nossos parceiros de fabricação tenham se unido ao nosso trabalho urgente para enfrentar a crise climática gerando mais energia renovável em todo o mundo. —Lisa Jackson, vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais.

A Apple disse que 213 das suas principais fornecedoras se comprometeram a alimentar toda a produção (para dispositivos da Maçã) com eletricidade renovável em 25 países. Além disso, lembrou que também está investindo em projetos de energia renovável em todo o mundo — incluindo a construção das maiores turbinas eólicas terrestres na Europa e os investimentos em armazenamento de energia limpa.

A empresa também destacou que está focada em apoiar as comunidades mais afetadas pelas mudanças climáticas. Por meio de seu programa Power for Impact, a companhia fornece a comunidades locais com poucos recursos em todo o mundo acesso a energia renovável, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento econômico local.

Atualmente, projetos na Colômbia, nas Filipinas e na África do Sul estão fornecendo eletricidade limpa e acessível para comunidades que enfrentam desafios energéticos significativos. A Apple continua a expandir o programa para outras partes do mundo, incluindo Israel, Nigéria, Tailândia e Vietnã.