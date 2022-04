Navegador Opera Crypto, com foco na Web3, chega ao iOS

Em janeiro passado, a Opera revelou seu novo navegador com foco nos serviços da Web3 — a qual tem ganhado força nos últimos meses — para macOS, Android e Windows. Agora, finalmente, a empresa também disponibilizou uma versão dele para iOS.

O foco do navegador é oferecer uma experiência de usuário simplificada em aplicativos descentralizados (DApps), jogos e plataformas do metaverso. O navegador também apresenta um agregador de notícias e dados chamado “Crypto Corner”, uma página inicial personalizada focada em informações e atualizações de criptomoedas ao vivo, preços de ativos de criptomoedas, bem como eventos, lançamentos e até podcasts.

Além disso, usuários têm acesso a uma carteira integrada de criptografia não custodial que suporta os ecossistemas de blockchain Ethereum, Polygon e Celo — e outras no futuro. No iOS, o Opera Crypto também permite restaurar qualquer carteira compatível com Ethereum Virtual Machine, possibilitando que usuários integrem seus ativos e saldos existentes nos ajustes do navegador.

A Opera afirma que seu navegador também foi projetado para lidar com as mudanças provocadas pelo crescimento das criptomoedas. Assim, à medida que a Web3 está avançando, usuários e desenvolvedores buscam cada vez mais cadeias Proof-of-Stake (PoS) mais eficientes e ecológicas, que permitem transações mais baratas e um consumo de energia muito menor do que as cadeiras Proof of Work (PoW).

Para resolver isso, a Opera fez parceria com a Polygon e integrará mais cadeias de PoS no futuro. A Polygon consome apenas 0,00079 terawatts (TWh) de eletricidade por ano — significativamente menos do que as redes PoW de uso intensivo de energia, as quais consomem, em média, entre 35 e 140 (TWh) por ano.

Aos que já estavam testando a versão para macOS do Opera Crypto, é possível notar que a do iOS não é muito diferente, exceto pelas adaptações no layout (assim como no Android).