TikTok: como alterar a sua foto/vídeo de perfil [iPhone e iPad]

Se tem um aplicativo que viu o seu número de usuários “explodir” nos últimos anos é o TikTok. Mais famoso por suas “dancinhas”, ele também possui outros conteúdos que podem ser de interesse para outras pessoas, como educação, humor e ciência, por exemplo.

Como qualquer outra rede social, ele também permite que você possa facilmente trocar a sua foto de perfil para aquela que quiser. O recomendável é que ela tenha, ao menos, 20×20 pixels. Além de uma foto, você pode até mesmo adicionar um vídeo ao seu perfil, caso prefira.

Confira, a seguir, como fazer isso usando o app para iPhones/iPads!

Abra o TikTok, toque na aba “Perfil” (a última, da esquerda para a direita) e vá em “Editar Perfil”, abaixo da sua foto atual. Selecione “Alterar Foto” ou “Alterar Vídeo”.

No caso de “Alterar Foto”, há três opções disponíveis: tirar uma foto na hora, carregar uma foto da sua galeria ou visualizar a foto atual. Já no caso de “Alterar Vídeo”, você deve escolher um que esteja armazenado no seu aparelho.

Caso adicione um vídeo e uma foto, o vídeo é o que aparecerá no seu perfil. Para que a sua foto apareça, é necessário remover o vídeo primeiramente (tocando em cima de “Alterar Vídeo” e depois em “Remover Vídeo”).

Após escolher uma foto da sua galeria, recorte-a para que ela fique da forma que preferir e toque em “Salvar”.

Abaixo de “Alterar Foto” e “Alterar Vídeo”, você também pode definir um avatar como a sua foto de perfil. Toque em “Definir o avatar como sua foto do perfil” e siga os passos para criar o seu.

Fácil, não é mesmo?! 😄

