Tinder cria Modo Festival para unir pessoas em shows e eventos

O aplicativo de relacionamentos Tinder anunciou hoje um novo recurso, o Modo Festival. Ele se insere na aba “Explorar”, que inclui outras funcionalidades que vão além de ir apenas passando fotos de pessoas para os lados para classificá-las entre “gostei” ou “não gostei” (o famoso match).

O novo modo consiste em uma forma de unir pessoas que estão em um mesmo evento musical. Será possível selecionar festivais que vão acontecer, de modo que seja possível conhecer outros que também estarão lá. Também há uma aba geral para aqueles que apenas estão interessados em eventos do tipo, sem o foco local específico.

O Tinder afirma, baseando-se em pesquisa com a participação de solteiros com idade entre 18 e 39 anos, que 75% das pessoas acreditam que conversar com alguém antes de encontrar pessoalmente alivia a pressão do momento. Ainda, 64% afirmam gostar de conhecer pessoas em eventos musicais. Essa é a fundamentação do Modo Festival.

A novidade foi feita em parceria com as empresas de entretenimento Live Nation, AEG Presents e Superstruct Entertainment. Já estão confirmadas as inclusões no modo de festivais em países como Estados Unidos, Austrália, Hungria, dentre outros — e mais deverão ser adicionados em breve.

