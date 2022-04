Trailer de “The Long Game: Bigger Than Basketball”, do Apple TV+, é divulgado

Já sabemos que as próximas semanas serão dedicadas ao esporte no Apple TV+: além da estreia recente do “Friday Night Baseball” e de vindouras produções como “They Call Me Magic” e “Make or Break: Na Crista da Onda”, teremos ainda a docussérie “The Long Game: Bigger Than Basketball”, sobre o fenômeno do basquete Makur Maker. Pois hoje, a Maçã liberou o trailer da produção.

A série documental em cinco capítulos, como já sabemos, focará nas origens e na história de Maker desde a sua fuga do Sudão do Sul, ainda criança, até seu crescimento nos Estados Unidos. O atleta ganhou notoriedade por seu destaque nas ligas juvenis de basquete e era dado como nome certo na National Basketball Association (NBA), mas tomou uma decisão histórica: abriu mão da franquia bilionária e preferiu se juntar ao time da Universidade Howard, uma Universidade Historicamente Negra (HBCU).

Official Trailer – #TheLongGame: Bigger Than Basketball



There are no shortcuts on the path to greatness. @makurmaker is coming to Apple TV+ on April 22 https://t.co/oR7h1mtuoc pic.twitter.com/m3j1uiATxJ — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 14, 2022

A partir dessa decisão, “The Long Game: Bigger Than Basketball” analisará aspectos sobre o mundo do basquete e dos esportes em geral a partir de uma ótica diferente, levando em conta o contexto social de Maker, sua rede de apoio familiar, seus compromissos com as causas sociais e com o movimento Black Lives Matter.

Seth Gordon, vencedor do Oscar por “Undefeated”, será o diretor e produtor executivo da docussérie, que tem produção dos estúdios Exhibit A, a Boardwalk Pictures e a Sony Pictures Television.

“The Long Game: Bigger Than Basketball” estreará no dia 22 de abril (sexta-feira da semana que vem) no Apple TV+. Parece ótimo!

