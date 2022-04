Construction Simulator 2+ e Pro Snooker & Pool 2022+ chegam ao Apple Arcade

Atenção, gamers! Cá estamos com mais uma semana de novidades no Apple Arcade, serviço de assinatura de jogos da Maçã!

Desta vez, os lançamentos da rodada são os jogos Construction Simulator 2+ e Pro Snooker & Pool 2022+, títulos que deverão agradar os fãs de simuladores de plantão.

Vamos conferir as novidades?

Construction Simulator 2+

Como o próprio nome sugere, Construction Simulator 2+ coloca o jogador para administrar sua própria empresa de construção civil na cidade de Westside Plains, nos Estados Unidos. Durante as sessões, o jogador deve realizar escavações, transportar materiais, construir apartamentos, revitalizar vias e mais — ao passo em que novos contratos de trabalho vão chegando o tempo todo.

Para isso, o jogador tem à sua disposição mais de 40 veículos licenciados de marcas conhecidas como Caterpillar, Still e Mack Trucks, o que contempla tratores, caminhões, escavadeiras e mais. Conforme se avança no game, mais e mais regiões e projetos ficam disponíveis, permitindo expandir a empresa e a sua frota de veículos.

O jogo é uma sequência direta do sucesso da App Store Construction Simulator 2014 e já pode ser baixado por assinantes do Apple Arcade.

Pro Snooker & Pool 2022+

A segunda adição do dia é Pro Snooker & Pool 2022+, jogo de sinuca que, segundo a iWare Designs (desenvolvedora do jogo), é um dos “mais realistas presentes em dispositivos móveis”.

O título traz ambientes 3D completamente texturizados e conta com uma física realista que, segundo a desenvolvedora, foi feita para agradar tanto jogadores profissionais quanto quem quer apenas relaxar com uma partida casual.

Pro Snooker & Pool 2022+ possui controles que permitem realizar uma série de jogadas avançadas com apenas alguns poucos toques na tela do dispositivo, o que inclui tacadas com efeitos especiais e de desvio da bola. Também possível disputar partidas contra amigos através do modo multijogador online gratuito.

Ele também já está disponível para download no Apple Arcade.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

