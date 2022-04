Core, para criação de jogos, ganhará versões para iOS e macOS

Atualmente, quem quer jogar e criar games usando o Core, uma ferramenta gratuita baseada no Unreal Engine, tem que o fazer usando um PC com Windows. Mas os dias de glória dos donos de máquinas que rodam macOS e iOS estão chegando, visto que o software ganhará finalmente versões para os sistemas operacionais da Apple.

O Core, ao mesmo tempo em que é um jogo, também permite aos usuários criar games através de um sistema integrado. Disponível na Epic Games Store para Windows desde o ano passado, ele deverá chegar aos sistemas da Maçã entre os meses de junho e agosto, pouco depois do seu aniversário de um ano.

O anúncio, que foi feito hoje pela desenvolvedora Manticore Games, representa uma grande expansão para o software, que já conta com mais de 50.000 “jogos, mundos e eventos” jogáveis. Com a novidade, haverá a possibilidade de crossplay entre iPhones, de Macs e PCs com Windows, o que permitirá a interação entre usuários de diferentes SOs.

A empresa destacou que quem quer criar para dispositivos móveis usando o Core já pode começar a trabalhar com novas ferramentas de otimização do iOS. Quanto a questões de compatibilidade, o jogo deverá rodar na maioria dos Macs lançados após 2016, bem como em iPhones a partir do XR.

via The Verge