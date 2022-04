Estreias no Apple TV+: “Rugido” e “São as Pequenas Coisas, Charlie Brown”

A sexta-feira finalmente chegou, o que significa, claro, que há novidades no Apple TV+! Desta vez, temos a estreia de duas novas produções para quem pretende passar o feriado da Paixão de Cristo relaxando no sofá enquanto come uma pipoquinha.

Publicidade

Vamos ver o que há de novo?

“Rugido”

A primeira novidade do dia se trata da nova série antológica “Rugido” (“Roar”), produção dramática baseada livro de contos de Cecelia Ahern. Estrelada e produzida por Nicole Kidman (“Big Little Lies”), a série traz um conjunto de histórias independentes com relatos “perspicazes, tocantes e hilários do que significa ser uma mulher” e é dividida em oito episódios.

A série usa situações surrealistas para retratar, de forma figurativa, os desafios universais vividos pelas mulheres na sociedade contemporânea. Para isso, cada episódio trata de temas como papéis de gênero, autonomia e liberdade de forma bastante surpreendente e acessível para o público geral.

Publicidade

Relembre o trailer da série:

Além de Kidman, “Rugido” conta com um elenco premiadíssimo que inclui nomes como Cynthia Erivo (“Harriet”), Issa Rae (“A Fotografia”), Merritt Wever (“Birdman”), Alison Brie (“Bela Vingança”) e Betty Gilpin (“Stuber – A Corrida Maluca”), além de Meera Syal, Fivel Stewart e Kara Hayward.

Todos os oito episódios da temporada inicial de “Rugido” já estão disponíveis no Apple TV+ — cada um deles gira em torno dos 30 minutos de duração.

“Snoopy apresenta: São as Pequenas Coisas, Charlie Brown”

O público infantil também foi agraciado nesta semana com mais uma produção baseada nas séries de tirinhas “Peanuts”, protagonizadas pelo garoto Charlie Brown e seu famoso cachorro Snoopy.

Publicidade

A novidade da vez é o especial “Snoopy apresenta: São as Pequenas Coisas, Charlie Brown”, dirigido por Raymond S. Persi e produzido pela Peanuts Worldwide e pela WildBrain.

O especial faz parte das comemorações do Dia da Terra (22/4) e conta a curiosa ligação da personagem Sally com uma flor que surgiu bem no centro de um campo de beisebol, atrapalhando um grande jogo marcado entre as crianças da vizinhança. Durante o especial, Charlie Brown e seus amigos aprendem uma grande lição sobre como ter um impacto positivo no meio ambiente e como preservá-lo.

“Snoopy apresenta: São as Pequenas Coisas, Charlie Brown” já está disponível no Apple TV+ e tem pouco menos de 40 minutos de duração.

Publicidade

Boa diversão! 🍿

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.