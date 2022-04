Google Chat ganha suporte a modo Foco e fotos nas notificações

Principal mensageiro do Google após o fim do Hangouts, o Google Chat vem recebendo muita atenção por parte da gigante nos últimos meses. Agora, a empresa está lançando uma atualização que vai facilitar a vida dos usuários do app que utilizam o modo Foco do iOS.

Como sabemos, o recurso foi implementado com o iOS 15 como uma evolução do Não Perturbe e permite adicionar exceções para receber notificações de contatos específicos quando determinado modo está ativado.

Mas os desenvolvedores precisam atualizar seus aplicativos para que eles suportem a feature, e foi isso que o Google fez na mais nova atualização do software, levando o recurso não somente ao aplicativo oficial do seu mensageiro, mas também à sua integração com o Gmail.

Agora, você pode especificar de quais contatos do Google Chat e do Gmail você ainda deseja receber notificações quando seu dispositivo iOS estiver no modo Foco. Isso é útil em situações em que você precisa limitar o tempo de tela, mas não quer perder uma mensagem importante quando outras notificações são silenciadas.

Outra coisa que chegará aos apps do Google nos iPhones em breve será a exibição das fotos dos contatos na notificação — outro recurso que surgiu com a atual versão do iOS. Atualmente, é exibido o logo do app no local que seria destinado à imagem — o que aconteceu com muitos aplicativos logo após o lançamento do iOS 15.

As mudanças começaram a ser liberadas a partir de hoje de maneira gradual e deverão estar disponíveis para todos os usuários nas próximas semanas. Elas são tanto para contas corporativas quanto para perfis pessoais da gigante.