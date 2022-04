Jogo ao estilo Pokémon GO permitirá criar animais de estimação

Jogos de realidade aumentada (augmented reality, ou AR) se tornaram bastante populares com o lançamento do Pokémon GO, que virou uma verdadeira febre em 2016 e ainda é um dos maiores representantes do gênero quando falamos em games.

Mas engana-se quem acha que a Niantic — empresa responsável pela distribuição do jogo no iOS — está acomodada no que se refere a jogos de AR. Eles estão agora desenvolvendo Peridot, o qual permitirá que os usuários explorem o mundo com animais de estimação virtuais.

O game é uma espécie de Tamagotchi adaptado para os dias atuais, com os jogadores cuidando dos animais (denominados “peridots”) desde o nascimento até eles atingirem a idade adulta.

O objetivo é ajudá-los a se proteger de uma extinção iminente, visto que dormiram por milhares de anos e acordaram em um mundo completamente diferente de outrora.

Enquanto exploram o mundo juntos, você aprenderá mais sobre seus novos amigos fofos, desenvolverá um vínculo — à medida que os alimenta e brinca com eles — e trabalhará com outros jogadores para diversificar suas espécies.

De acordo com o TechCrunch, os próprios peridots lhe informarão quando você precisará fazer algo. Eles poderão pedir para que você caminhe até determinado ponto ou até mesmo para que encontre determinado alimento. Através da câmera do celular, ele poderá, inclusive, diferenciar tipos de terreno.

A Niantic também criou um sistema de reprodução que segue o padrão do DNA, o que faz com que cada peridot tenha sua própria personalidade. Para se reproduzir, os jogadores deverão visitar pontos de interesse específicos, um sistema que deverá se assemelhar às academias de Pokémon GO.

Segundo a empresa, o jogo está em desenvolvimento e começará a ser liberado em fase de testes para mercados selecionados em breve. Não foram divulgados mais detalhes sobre a próxima fase, mas a empresa disponibilizou uma newsletter para quem quer receber notícias sobre o game antes de todo mundo.