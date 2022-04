TSMC começará a produzir chips de 3nm no segundo semestre

Wei Zhejia, CEO da taiwanesa TSMC (uma das principais fornecedoras de chips para a Apple), confirmou ontem em uma conferência financeira da empresa que o desenvolvimento da litografia de 3 nanômetros (N3) está em fase avançada e deverá entrar em produção já no próximo semestre. As informações são do DigiTimes.

De acordo com o executivo, os chips com o novo processo de fabricação suportarão tarefas de “alta performance” em computadores e smartphones.

Acredita-se que a nova litografia aumente a performance de processamento entre 10% e 15% em comparação aos atuais chips de 5nm (como o A15 Bionic), além de diminuir o consumo de energia em até 30%. O executivo disse estar confiante, e que a família de chips N3 será “grande e duradoura”.

A TSMC espera fabricar, em um primeiro momento, de 30 a 35 mil wafers de chips com a nova litografia por mês, iniciando neste ano. Assim, é provável que vejamos os primeiros dispositivos com esses processadores em 2023.

Ainda segundo o DigiTimes, é esperado que a nova litografia faça sua estreia entre os produtos da Apple nos iPads com um futuro “A17 Bionic”, repetindo o que aconteceu com o A14 Bionic — o qual fez sua estreia no iPad Air de quarta geração antes de chegar ao iPhone, em 2020. Nos Macs, a novidade deverá acompanhar um possível chip “M3”.

Zhejia também comentou sobre os planos da TSMC para a futura litografia de 2nm (N2), a qual deverá entrar em produção entre meados de 2024 e 2025. Segundo o CEO, o desenvolvimento desse processo está correndo “de acordo com os planos”.