Como alterar a proporção de uma imagem [iPhone, iPad e Mac]

A câmera é um dos componentes que mais recebe a atenção das fabricantes de smartphones, e com a Apple isso não é diferente.

Para facilitar as coisas, a Apple permite que você edite suas imagens (sejam elas capturadas pelo iPhone, importadas de câmeras ou de serviços de armazenamento na nuvem) pelos apps nativos Câmera (Camera) ou Fotos (Photos) — o qual também está disponível em iPads e Macs.

Uma das ferramentas de edição mais básicas e comuns é a de redimensionar a imagem. Além de poder ser feito posteriormente, a Maçã também possibilita que você altere a dimensão da foto na hora da captura.

Confira como usar esses dois modos de edição por aí!

Como redimensionar uma imagem pelo app Câmera

Abra a câmera no iPhone e toque na seta voltada para cima (na parte superior) ou deslize o dedo de baixo para cima a partir do meio da tela.

Com os controles da câmera sendo exibidos, toque em “4:3” e escolha uma das três opções de exibição: “4:3”, “Quadrado” ou “16:9”. Por fim, basta tocar no botão do obturador para tirar a foto.

Como redimensionar uma imagem pelo app Fotos

No iPhone/iPad

Abra o Fotos e selecione a imagem que deseja redimensionar. Toque em “Editar” (no canto superior direito) e depois no último ícone (na parte inferior, da esquerda para a direita).

Além de poder usar as três ferramentas na parte inferior (de endireitar, alterar verticalmente ou horizontalmente), você pode redimensioná-la. Para isso, toque no botão representado por vários quadradinhos. Por lá, será possível redimensionar a imagem nos seguintes formatos:

Original

Forma Livre

Quadrado

9:16

4:5

5:7

3:4

3:5

2:3

Em qualquer uma das escolhas, arraste as arestas da imagem para redimensioná-la da maneira como quiser ou, se preferir, use o gesto de pinça na imagem.

Para redefinir, toque em “Redefinir” (no topo da tela) e, para alterar a posição da imagem (vertical ou horizontal), toque nos quadrinhos correspondentes acima das opções. Quanto estiver satisfeito, toque em “OK” (no iPhone, ele fica no canto inferior direito).

No Mac

Abra o Fotos, clique na imagem desejada e em “Editar” (no canto superior direito). Selecione a aba “Recortar” e clique em “Proporção” (na barra lateral direita).

Depois, escolha uma das maneiras de alterar a proporção da imagem:

Original

Livre

Quadrado

16:9

4:5

5:7

4:3

3:5

3:2

Personalizado

Use as arestas da imagem ou faça o gesto de pinça em cima da imagem (usando o trackpad multi-touch ou o Magic Mouse) para alterar o corte e o controle lateral para equilibrá-la. Estando satisfeito, clique em “Concluído” (no canto superior direito).