Como usar a App Store do iMessage [iPhone e iPad]

Muita gente não sabe, mas além de possuir uma App Store para iPhones/iPads, Apple Watches e Apple TVs, a Maçã também conta com uma lojinha de aplicativos dentro do app Mensagens (Messages), os quais podem ser usados nos seus bate-papos.

Publicidade

Lançada juntamente ao iOS 10, ela conta com diversas opções de adesivos (stickers), além de pequenos aplicativos que complementam os que estão no iPhone, como é o caso do app Música, do YouTube e do TikTok, por exemplo.

Se você ainda não está por dentro de como usar, instalar e gerenciar os aplicativos para iMessage (o serviço de mensagem da Apple que funciona dentro do app Mensagens), este artigo é para você!

Onde encontro os apps do iMessage?

Os aplicativos do iMessage ficam dispostos acima do teclado e abaixo da barra de inserção da mensagem em uma conversa. Toque em um dos ícones para “abrir” o app e usá-lo. Você também pode percorrer por aqueles instalados, deslizando o dedo para a direita e para a esquerda.

Para alterar a ordem em que os ícones dos aplicativos aparecem, vá até o final da lista e toque no botão com três pontinhos. Em seguida, vá em “Editar” (no canto superior esquerdo) e escolha quais deseja inserir em “Favoritos” ou desativar algum aplicativo do iMessage, trocando também a ordem.

Quando tiver finalizado, toque em “OK” (no canto superior esquerdo).

Onde posso baixar novos apps do iMessage?

Para abrir a App Store do iMessage, toque no botão representado por um “A” estilizado, na barra de aplicativos.

Além de conferir os destaques e listas especiais, você pode conferir uma lista com os aplicativos do iMessage mais baixados — tanto os gratuitos quanto os pagos. Para baixar um app, o processo é o mesmo que você já está acostumado no iPhone: abra a página dele e toque em “Obter” (ou no valor) — ele então será incluído na gaveta de aplicativos do iMessage, e você já poderá usar com os seus contatos.

Publicidade

Caso procure algo específico, também é possível usar a barra de pesquisa (no canto superior direito).

Como excluir um app do iMessage?

Se não quiser mais usar um app do iMessage, é possível excluí-lo. Para isso, abra qualquer conversa dentro do Mensagens e vá até o final da barra de aplicativos.

Toque no botão representado por três pontinhos e deslize o dedo da direta para a esquerda sobre o app que deseja deletar. Por fim, toque em “Apagar”.

Você costuma usar a App Store do iMessage por aí? Se sim, qual o seu app preferido? 😄💬