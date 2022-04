Emoji de aperto de mão: como escolher o tom de pele individual [iPhone, iPad e Mac]

Já virou tradição: todos os anos, a Apple aproveita uma ou mais das atualizações de software dos seus sistemas operacionais para liberar um conjunto de novos emojis. Neste ano, é claro, não foi diferente.

Publicidade

O iOS/iPadOS 15.4 e o macOS Monterey 12.3 vieram com algumas boas adições, como é o caso de uma atualização para o emoji que representa um aperto de mão entre duas pessoas.

A partir de agora, além de escolher o tom das duas mãos, é possível também escolher o tom de cada indivíduo, de forma separada. Isso, é claro, representa uma maior diversidade e faz com que uma parcela maior de pessoas se sinta representada por esses símbolos.

Veja só como é fácil definir o tom de pele para cada uma das mãos nesse emoji em específico: primeiro, certifique-se de que o seu iPhone/iPad esteja atualizado para o iOS/iPadOS 15.4 — e que o Mac esteja rodando o macOS 12.3.

Em seguida, abra o aplicativo onde deseja inserir o emoji e o teclado de emojis, tocando na tecla representada pelo de sorriso (😀, no canto inferior esquerdo).

Publicidade

No Mac, você pode abrir o seletor de emojis usando o atalho ⌃ control ⌘ command barra de espaço , a tecla específica de emojis (em Macs mais recentes, representada por um globo) ou indo até Editar » Emoji e Símbolos, na barra de menus. Depois, mantenha o toque/clique em cima do emoji de aperto de mão até que as opções apareçam.

Escolha, portanto, entre as cinco opções de tons de pele disponíveis para cada uma das mãos.

Quando tiver finalizado, toque na prévia do emoji escolhido que aparecerá ao lado daquele genérico, com a representação de um tom de pele amarelo (se quiser usar esse, sem diferenciar os tons de pele, basta tocar nele).

Publicidade

Caso queira alterar os tons de pele posteriormente, basta seguir os mesmos passos descritos acima. 😉

via iDownloadBlog