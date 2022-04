Finder: como escolher qual pasta será mostrada numa nova janela [Mac]

O Finder é um dos aplicativos mais icônicos e básicos do macOS. É por ele que você pode conferir os seus documentos, os arquivos baixados e os aplicativos instalados no Mac, por exemplo.

A dica de hoje envolvendo esse app permite que você altere a pasta que será mostrada ao abrir uma nova janela.

Caso ainda não seja familiarizado com isso, o Finder permite que você abra múltiplas janelas para navegar pelos seus arquivos — para fazer isso, basta ir em Arquivo » Nova Janela do Finder, na barra de menus, ou usar o atalho ⌘ command N .

Confira, a seguir, como escolher o que visualizar ao abrir uma nova pasta!

Abra o Finder (o ícone representado por um sorriso, o primeiro na fileira do Dock) e vá até Finder » Preferências… (ou use o atalho ⌘ , ). Com a aba “Geral” selecionada, use o menu suspenso abaixo de “Novas janelas do Finder mostram” para escolher uma das opções mostradas — por exemplo, seus Documentos, a Mesa ou itens recentes.

Simples, assim! 👨‍💻