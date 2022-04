Como ordenar seus podcasts no app da Apple [iPhone, iPad e Mac]

Nós já demos diversas dicas por aqui sobre como tirar o máximo de proveito do aplicativo Podcasts, disponível em iPhones/iPads, Macs, Apple TVs e Apple Watches.

A de hoje pode ser deveras interessante para quem possui diversos programas adicionados à sua biblioteca. De um jeito superfácil, você pode ordená-los de diversos jeitos, como pelo seu título, por exemplo. Assim, é possível encontrá-los mais facilmente.

Confira, a seguir, como fazer isso nos apps para iPhone/iPad e Mac!

Como ordenar seus podcasts pelo iPhone/iPad

Abra o Podcasts e toque na aba “Biblioteca”. Em seguida, selecione “Podcasts” e vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior direito). Por fim, selecione uma das quatro opções de ordenamento dos podcasts:

Título

Data de Seguimento

Data de Atualização

Manual

Como ordenar os podcasts pelo Mac

Com o app aberto, clique em “Podcasts” na aba lateral (na seção “Biblioteca”). Em seguida, vá até Visualizar » Ordenar por na barra de menus do Mac e escolha uma das quatro opções (as mesmas mostradas no caso do app para iPhone/iPad).

Superfácil, não acham?!