O que é e como usar o Sidecar?

Apesar de a maioria das pessoas se contentar com apenas uma tela em seu computador, não é raro vermos por aí algumas usando um — ou até mais de um — monitor extra.

Isso acaba otimizando o trabalho de muita gente, já que é possível exibir um conteúdo diferente da sua tela principal — ou até mesmo espelhá-lo, dependendo da escolha.

Contudo, a compra de um segundo monitor pode se tornar cara em alguns casos (dependendo da configuração escolhida, por exemplo); ou o seu ambiente não é lá dos maiores para comportar uma outra tela. Para facilitar isso, a Apple disponibiliza, desde 2019 uma tecnologia chamada Sidecar.

O que é o Sidecar?

O Sidecar possibilita que você use o seu iPad como um monitor externo do Mac, inclusive fazendo com que toda a interface gráfica do macOS seja “transportada” para o tablet. É possível não só fazer dele uma segunda tela, como também espelhar todo o conteúdo que está sendo mostrado no Mac no momento.

O bacana é que essa funcionalidade pode ser usada tanto com fio (com o iPad conectado ao Mac via cabo) quanto sem.

O meu Mac e iPad são compatíveis?

É importante ficar atento que o Sidecar está disponível apenas em certos modelos de Macs e iPads. Além disso, ambos os dispositivos precisam necessariamente ter essa compatibilidade — não basta, por exemplo, ter apenas um iPad compatível e o Mac não.

Veja se os seus se encaixam:

iPads com o iPadOS 13 ou posterior

iPad (6ª geração ou posterior)

iPad Air (3ª geração ou posterior)

iPad mini (5ª geração ou posterior)

iPad Pro (todos os modelos)

Macs com o macOS Catalina ou posterior

MacBook (modelos lançados em 2016 ou posteriores)

MacBook Air (modelos lançados em 2018 ou posteriores)

MacBook Pro (modelos lançados em 2016 ou posteriores)

iMac (modelo lançados em 2017 ou posteriores) ou iMac com tela Retina (27″, final de 2015)

iMac Pro

Mac mini (modelos lançados em 2018 ou posteriores)

Mac Pro (modelo lançado em 2019)

Mac Studio

Além desses requisitos, os dois aparelhos também precisam estar com as sessões iniciadas no mesmo ID Apple e com a autenticação de dois fatores ativada. Dependendo de como você estiver usando o Sidecar (com ou sem fio), também há alguns detalhes importantes que devem ser levados em conta:

Para o Sidecar sem fio : o iPad e o Mac precisam estar próximos, a uma distância de até 10 metros — além de estarem com o Bluetooth, o Wi-Fi e o Handoff ativados. No mais, o iPad não deve estar compartilhando a conexão celular e o Mac não deve estar compartilhando a conexão de internet.

: o iPad e o Mac precisam estar próximos, a uma distância de até 10 metros — além de estarem com o Bluetooth, o Wi-Fi e o Handoff ativados. No mais, o iPad não deve estar compartilhando a conexão celular e o Mac não deve estar compartilhando a conexão de internet. Para o Sidecar com fio: para usar o Sidecar com fio, é preciso que o iPad esteja configurado para confiar no Mac. Para fazer isso, conecte o iPad pela primeira vez ao Mac e desbloqueie -o. Depois, clique em “Confiar” (ou, se estiver usando o iTunes no Mac, clique em “Continuar”. Feito isso, confirme a ação tocando em “Confiar” no iPad.

Como usar o Sidecar

Para usar o Sidecar na prática, certifique-se de que o iPad esteja por perto (ou conectado ao computador). Abra as Preferências do Sistema no Mac e clique em “Sidecar”. Selecione o seu iPad no menu suspenso, localizado no canto inferior esquerdo da janela.

Feito isso, o iPad vai estender a tela do seu Mac automaticamente e você já poderá usar o conjunto para otimizar o seu trabalho.

No iPad, uma das primeiras coisas que você vai notar é a presença de uma barra lateral esquerda com alguns ícones. Por lá, você poderá usar os comandos mais essenciais do Mac (como o ⌘ command e ⇧ shift , por exemplo) para um acesso mais rápido via toque ou usando o Apple Pencil.

Alguns aplicativos também suportam a finada Touch Bar. Mesmo que o seu Mac não tenha esse componente, ela aparecerá na tela do iPad para facilitar o seu uso.

Caso o app seja compatível com ela, mas não esteja aparecendo no tablet, você pode ativá-la indo até Preferências do Sistema » Mission Control e verificando se a opção “As telas possuem Spaces separados” está ativada.

Se quiser, é possível desativar a Touch Bar, a barra lateral ou até usar o toque duplo no Apple Pencil (2ª geração) para ações personalizadas:

Em Macs com o macOS Catalina ou Big Sur: vá até Preferências do Sistema » Sidecar.

Em Macs com o macOS Monterey: vá até Preferências do Sistema » Monitores. Clique em “Ajustes de Tela” e selecione o iPad na barra lateral.

Como “mandar” uma janela do Mac para o iPad

Se estiver navegando por um aplicativo no Mac, você pode facilmente deslocá-lo para o iPad. Para isso, posicione o cursor em cima do botão verde da janela (no canto superior esquerdo) e selecione a opção de movê-la para o iPad.

Caso queira, também é possível simplesmente arrastar uma janela em direção ao tablet. O posicionamento da tela do iPad em relação ao Mac (se ele está à direita ou à esquerda, por exemplo) é definido em Preferências do Sistema » Telas.

Como fazer com que o iPad espelhe a tela do Mac em vez de expandi-la

Como já dissemos mais acima, por padrão o Sidecar estende a tela do seu Mac, possibilitando que você use use diferentes aplicativos nas duas telas. Porém, você também pode optar por espelhar a tela do computador no iPad (ideal para apresentações, por exemplo).

Isso vai depender da versão do macOS que você estiver usando:

macOS Catalina : escolha uma opção de espelhamento no menu AirPlay, na barra de menus. Caso ele não apareça, vá até Preferências do Sistema » Monitores e selecione “Exibir opções de espelhamento na barra de menus quando disponíveis”.

: escolha uma opção de espelhamento no menu AirPlay, na barra de menus. Caso ele não apareça, vá até Preferências do Sistema » Monitores e selecione “Exibir opções de espelhamento na barra de menus quando disponíveis”. macOS Big Sur : escolha uma opção de espelhamento no menu “Tela”, na Central de Controle ou na barra de menus (caso tenha incluído a seção “Tela” nesse local).

: escolha uma opção de espelhamento no menu “Tela”, na Central de Controle ou na barra de menus (caso tenha incluído a seção “Tela” nesse local). macOS Monterey: escolha uma opção de espelhamento no menu “Espelhamento de Tela”, na barra de menus. Caso não esteja vendo ele, vá até Preferências do Sistema » Dock e Barra de Menus e selecione “Espelhamento de Tela”, na barra lateral. Por fim, marque a caixa “Mostrar na Barra de Menus” e escolha “Sempre” no menu suspenso.

Muito bacana, não acham?! Não deixem de comentar aqui embaixo as suas experiências com o recurso. 😉