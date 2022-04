Quais são as diferenças entre o Sidecar e o Controle Universal?

O lançamento recente do Controle Universal (Universal Control) deixou muita gente de queixo caído. Apesar disso, essa não é a primeira vez que a Apple interliga o Mac e o iPad.

O Sidecar, lançado há alguns anos, também usa o poder do conjunto iPad + Mac para expandir a sua experiência de uso com ambos os dispositivos.

Mas você sabe, na prática, quais são as diferenças entre esses dois recursos? A seguir, explicamos exatamente isso! 👨‍💻

Sidecar

Lançado juntamente ao macOS Catalina, em 2019, o Sidecar permite que você use o seu iPad como um monitor secundário do Mac, sendo ideal para quem não tem espaço (ou dinheiro) para investir em um monitor dedicado, por exemplo.

O bacana é que ele pode ser usado tanto com quanto sem fio.

Com os aparelhos devidamente conectados, você pode mover janelas de aplicativos entre um aparelho e outro e, com isso, aumentar a sua produtividade.

Se preferir, porém, também é possível simplesmente espelhar a tela do Mac no iPad, para que o mesmo conteúdo seja visualizado nos dois aparelhos.

Controle Universal

O Controle Universal, por outro lado, permite que você controle o Mac e o iPad usando um único teclado e mouse. Além disso, é possível arrastar fotos, documentos e arquivos de um dispositivo para o outro.

O que o difere do Sidecar é que a interface do iPad não é alterada — ou seja: o aparelho continua com a interface padrão do iPadOS (ele não se transforma num segundo monitor, continua sendo o seu tablet de sempre).

Segundo a Maçã, você pode controlar ao mesmo tempo até três dispositivos, desde que eles estejam conectados ao mesmo ID Apple, próximos um do outro (até 10 metros), com o Handoff, o Bluetooth e o Wi-Fi ligados, além de estar com a autenticação de dois fatores ativada.

Pronto, agora você já sabe o que é cada recurso e quando usar um ou outro. 😁