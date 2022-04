App Beats para Android ganha localizador de fones e widget

Já faz alguns anos que os fones da Beats possuem um aplicativo próprio no universo do Android, mas a Apple não dá muita atenção ao software — tanto é que ele nunca foi além dos recursos básicos de emparelhamento rápido e informações de bateria dos acessórios. Bom, boas notícias: recentemente, o app foi atualizado para receber duas funcionalidades importantes e uma série de outras novidades.

A primeira adição é a do recurso Locate My Beats (Encontre Meus Beats), que exibe o último local no qual os fones estiveram emparelhados com o smartphone para que você possa ter uma ideia de onde os acessórios foram esquecidos ou perdidos. O app mostra a última localização conhecida num mapa e dá as coordenadas do local em GPS, para que você saiba exatamente onde ocorreu a última conexão.

A novidade não é tão poderosa como a rede Buscar, da Apple, mas já serve para alguns usuários mais esquecidos recuperarem seus fones.

A segunda novidade importante é a inclusão de um widget, que pode ser adicionado a uma das telas iniciais do seu smartphone, e dá ao usuário uma visão rápida da bateria dos fones e do estojo de recarga (quando aplicável).

A nova versão traz ainda a iconografia correta para as novas cores dos Beats Studio Buds. Ela já pode ser baixada (ou atualizada) gratuitamente na Google Play Store — trata-se da versão 2.5.5, para quem quiser se certificar.

