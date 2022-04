Claro tem internet móvel mais rápida do Brasil; iPhones batem Androids em velocidade

Como anda a sua internet móvel por aí? A Ookla — responsável pela ferramenta de medição de internet Speedtest.net — divulgou seu mais novo relatório sobre as redes móveis no Brasil, referente ao primeiro trimestre de 2021, destacando alguns dados interessantes sobre o cenário por aqui.

Publicidade

Como já vinha acontecendo em trimestres anteriores, a Claro manteve o título de internet móvel mais veloz (em média) no país. No levantamento reunindo todos os tipos de conexão (3G, 4G e 5G), a empresa obteve uma velocidade média de 33,53Mbps, enquanto Vivo e TIM ficaram basicamente empatadas na vice-colocação, com algo em torno de 20Mbps. A Oi, em processo de venda, atingiu apenas 11,7Mbps.

A Claro foi ainda a campeã na medição de consistência, isto é, a quantidade de conexões que conseguem manter uma velocidade de download mínima de 5Mbps e de 1Mbps no upload. A operadora obteve um índice de 84,6% neste quesito, contra algo em torno de 79% para TIM e Vivo e 63,7% para a Oi.

Por fim, a Claro foi campeã também na velocidade média do 5G, com 72,35Mbps. TIM e Vivo, novamente empatadas tecnicamente, ficaram na casa dos 62Mbps. A gigante mexicana, entretanto, não conseguiu superar uma das suas concorrentes em latência média: a TIM atingiu 26 milissegundos na medição, contra 27ms da Claro e 29ms da Vivo.

iPhones têm melhor recepção

A Ookla mediu também quais modelos de aparelhos presentes no país são mais rápidos na recepção da internet móvel. Segundo a empresa, não houve vencedor estatístico na medição dos aparelhos em si, mas o Top 5 foi ocupado apenas por iPhones: o 13 Pro assumiu a liderança, com 57,12Mbps — e figuraram na lista também os iPhones 13 Pro Max, 13, 12 e 12 Pro, todos entre 55Mbps e 49Mbps.

Publicidade

Entre as fabricantes, a Apple nadou de braçada, com velocidade média de download registrada em 31,77Mbps. A Samsung ficou em segundo lugar, com 23,15Mbps, seguida pela Xiaomi e pela Motorola.

Brasília tem a internet móvel mais rápida

Entre as cidades, por fim, Brasília mais foi condecorada com a internet móvel mais rápida do país, com velocidade média de download em 31,88Mbps. O Top 10 foi o seguinte:

Publicidade

Brasília: 31,88Mbps Curitiba: 30,01Mbps São Paulo: 26,83Mbps Rio de Janeiro: 26,37Mbps Salvador: 25,03Mbps Belo Horizonte: 24,54Mbps Goiânia: 23,02Mbps Fortaleza: 22,69Mbps Recife: 21,92Mbps Manaus: 19,27Mbps

No país como um todo e englobando todas as operadoras, a velocidade média de download ficou em 22,3Mbps — o que colocou o Brasil no 82º lugar do ranking mundial, uma queda de quatro posições em relação ao último levantamento.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.