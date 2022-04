“CODA” foi o título de streaming mais assistido do 1º trimestre nos EUA

Já sabemos que o Oscar de Melhor Filme para “CODA” foi uma vitória histórica para a Apple, mas uma vitória simbólica — agora, a empresa começa a colher os frutos práticos dessa conquista. Pois a Reelgood, empresa que reúne conteúdos de todas as plataformas de streaming dos Estados Unidos, trouxe um fruto deveras importante.

De acordo com o levantamento do site, “CODA” foi o conteúdo — entre séries, filmes, documentários e quaisquer outros títulos — mais assistido entre todas as plataformas de streaming dos EUA no primeiro trimestre. Certamente fortalecido pela vitória surpreendente no Oscar, o filme do Apple TV+ superou até mesmo a 2ª temporada de “Euphoria”, série de extremo sucesso da HBO que ficou em segundo lugar no levantamento.

As boas notícias para a Apple não param por aí: “Ruptura” (“Severance”), sua série de mistério lançada em fevereiro último, ficou em terceiro lugar no levantamento geral. Ou seja, a Maçã, além de conseguir emplacar dois dos títulos no Top 3 do trimestre, ainda superou concorrentes fortíssimas do setor, como a Netflix, o Disney+ e o Amazon Prime Video.

O Top 10 do trimestre, de acordo com a Reelgood, ficou assim:

“CODA” (Apple TV+) “Euphoria” (HBO Max) “Ruptura” (Apple TV+) “Inventando Anna” (Netflix) “O Projeto Adam” (Netflix) “O Beco do Pesadelo” (Hulu/HBO Max) “Não Olhe Para Cima” (Netflix) “Ataque dos Cães” (Netflix) “Encanto” (Disney+) “Drive My Car” (HBO Max)

Como é possível observar, a Netflix ainda dominou o ranking do trimestre — o que continua sendo um atestado da capacidade da empresa em lançar uma quantidade absurda de conteúdo todas as semanas, muitos deles com um público fiel e divulgação intensa.

Ainda assim, as primeiras colocações sugerem que, pelo visto, 2022 será o ano em que o Apple TV+ finalmente ganhará o ritmo há tanto tempo pretendido pelos executivos da Maçã. Será?

