Como gerar um código QR do seu perfil no Instagram [iPhone]

Se você usa alguma rede social, sabe que dependendo do nome de usuário que você escolher, é bem difícil soletrá-lo da maneira correta.

Para facilitar esse processo, uma das principais redes sociais — o Instagram — permite a visualização de um código QR (QR code) para que outros usuários possam simplesmente escaneá-lo dentro do app e cair diretamente no seu perfil.

Confira como visualizar o seu código QR e escanear os de outros usuários pelo app para iPhone!

Como visualizar e personalizar o seu código QR

Abra o Instagram, toque na aba do seu perfil (a última, da direita para a esquerda), no botão com três risquinhos (no canto superior direito) e selecione “Código QR”.

Em seguida, você visualizará o código QR do seu perfil. Se quiser, é possível personalizá-lo de diversas maneiras.

Dentre elas, há três opções de visualização: “Emoji”, “Selfie” ou “Cor”, que podem ser alternadas tocando no botão localizado na parte superior.

No caso de “Selfie”, você pode personalizá-lo com óculos, corações, bigodes ou uma boia de plástico de unicórnio como decoração do código — para alternar entre eles, toque nos acessórios; em “Emoji”, é possível usar qualquer emoji para esse mesmo propósito; já em “Cor”, alternar entre diferentes tonalidades (também tocando na tela para navegar entre elas).

Quando estiver satisfeito com as edições, toque no botão de compartilhar (no canto superior direito) e escolha por onde deseja enviá-lo.

Como escanear um código QR no Instagram

Quando quiser escanear um código QR de um usuário do Instagram, volte para a mesma seção onde você visualiza o seu código pessoal. Em seguida, toque em “Ler código QR”, na parte inferior da tela.

O mais bacana, ainda, é que esses códigos também podem ser lidos diretamente pela câmera do iPhone (desde que essa opção de leitura esteja ativada em Ajustes » Câmera » Escanear Códigos QR).

Bacana, não?! 📸