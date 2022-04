Kwai: como alterar a sua foto de perfil [iPhone e iPad]

O Kwai não é lá tão popular quanto o seu principal rival TikTok, mas isso não quer dizer que ele seja menos interessante. A ideia principal dele é o consumo e o compartilhamento de vídeos curtos na vertical, que podem ser de diversos temas (como humor e educação, por exemplo).

Publicidade

Para deixar o seu perfil por lá ainda mais personalizado, é possível alterar a sua foto de perfil, ou seja, aquela que estará visível para todos os outros usuários que forem acessá-lo por lá.

A seguir, veja como é fácil fazer esse procedimento pelo app para iPhone/iPad!

Primeiramente, abra o Kwai, toque na aba com um ícone de um boneco (a última, da esquerda para a direita) e em “Editar perfil”. Depois, toque na sua foto de perfil atual e escolha uma das opções disponibilizadas: “Ver Fotos”, “Da Galeria” ou “Tirar uma Foto”.

Caso selecione “Da Galeria”, escolha uma das imagens que estejam armazenadas no seu dispositivo e, depois, ajuste o recorte dela para que fique como você quer. Concluído isso, toque no botão representado por um ✔️ (no canto superior direito) para salvar.

Já se escolher tirar uma foto na hora, permita o acesso à câmera do iPhone/iPad pelo dispositivo e tire-a. Satisfeito com o resultado, vá em “Usar Foto”. Para tirar outra, selecione “Repetir”.

Prontinho! Agora o seu perfil já estará devidamente atualizado. 😀