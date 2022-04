Moldes dos “iPhones 14” mostram novos pares de modelos

Uma imagem que alega mostrar moldes 3D dos “iPhones 14” emergiu recentemente, oferecendo mais uma prévia das especificações dos futuros dispositivos.

A imagem, postada no Weibo pelo Quick Review Lab, revela o suposto chassi de cada um dos próximos modelos, com rótulos indicando a versão e o tamanho da tela. Como já especulado, podemos ver dois modelos com tela de 6,1 polegadas e dois com tela de 6,7 polegadas — sugerindo mais uma vez a descontinuação da versão “mini”.

Unindo algumas das principais especulações com os detalhes da foto acima, é possível dizer que temos, da esquerda para a direita: “iPhone 14 Max”, com 6,7″ e duas câmeras traseiras; “iPhone 14 Pro Max”, também com 6,7″, mas três câmeras traseiras; “iPhone 14 Pro”, com 6,1″ e três câmeras traseiras; por fim, “iPhone 14″, com 6,1” e duas câmeras traseiras.

Além da nova disposição dos modelos, outra diferença visível na imagem é o tamanho do sistema de câmeras na parte de trás. Como já ventilado, o diâmetro do módulo que abriga as lentes aumentará em cerca de 5% — tanto na altura quanto na largura.

Espera-se que essas mudanças também tragam melhorias para a câmera ultra-angular — algumas fontes, inclusive, sugeriram que os modelos topos-de-linha ganharão um novo sensor de 48MP na grande-angular.

Vale a pena destacar que os moldes em questão provavelmente foram feitos para uso na produção de capas e acessórios de terceiros, não para os aparelhos em si. Ainda assim, eles parecem estar alinhados com várias informações que acompanhamos nos últimos meses, principalmente no que diz respeito às dimensões dos dispositivos.

O que acham das possíveis mudanças?

