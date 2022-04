Porta Thunderbolt de Macs M1 não atinge velocidade máxima

De acordo com a Apple, todos os Macs com Apple Silicon vêm com portas Thunderbolt que suportam USB 3.1 Gen 2 (de até 10Gb/s). No entanto, muitos usuários relataram que suas máquinas não atingem a velocidade discriminada com SSDs externos.

Publicidade

Para analisar isso, o pessoal do The Eclectic Light Company decidiu fazer um teste usando dois modelos de Macs M1:

Mac Studio com chip M1 Max, 32GB de memória, SSD interno de 2TB, conectado a um Apple Studio Display;

com chip M1 Max, 32GB de memória, SSD interno de 2TB, conectado a um Apple Studio Display; MacBook Pro de 16 polegadas com chip M1 Pro, 32GB de memória, SSD interno de 2TB, usando a tela integrada.

Ambas as máquinas estavam rodando o macOS Monterey 12.3.1 (a última versão disponível atualmente) e sem restrições que pudessem afetar as velocidades de transferência. Em todas as conexões feitas diretamente pela porta Thunderbolt — usando um cabo USB-C ou Thunderbolt 4 —, a velocidade da conexão foi de 5Gb/s. As taxas de leitura variaram entre 386-406MB/s, e as taxas de gravação entre 430-435MB/s.

Quando conectado a um Mac com chip Intel (usando um cabo USB-C), a velocidade de conexão foi de 10Gb/s, com taxas de leitura de 470MB/s e gravação de 480MB/s.

Publicidade

Essa falha parece estar presente em todos os Macs M1 por quase 18 meses. Se for um bug no firmware do(s) núcleo(s) do fabricante responsável, ele deveria ter sido corrigido há mais de um ano. Se for uma falha nos chips da série M1, a Apple deveria ter informado os usuários e qualificado sua reivindicação quanto à compatibilidade dessas portas.

Sendo assim, eles apontam que a falta de suporte para velocidades de até 10Gb/s em portas USB 3.1 Gen 2 é sem dúvida a “falha mais séria” da transição de chips Intel para Apple Silicon. A Maçã ainda não comentou a questão.

Alguém aí já havia notado isso?

via 9to5Mac