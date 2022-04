Surfe: Apple TV+ divulga trailer da docussérie “Make or Break”

No abril esportivo do Apple TV+, uma das séries mais esperadas pelo público brasileiro é “Make or Break: Na Crista da Onda”, que acompanhará seis astros do surfe em suas jornadas pelas ondas mais impressionantes do mundo — três deles daqui mesmo, do Brasil-sil-sil-sil. Pois hoje, a Maçã liberou o trailer da produção.

Em sete episódios na sua primeira temporada, “Make or Break” acompanhará as carreiras do tricampeão mundial Gabriel Medina, do medalhista de ouro em Tóquio Ítalo Ferreira e da atleta olímpica Tatiana Weston-Webb. Teremos ainda o hendecacampeão mundial Kelly Slater, a heptacampeã mundial Stephanie Gilmore e o bicampeão mundial Tyler Wright.

A série seguirá os atletas em seus passos pela temporada de 2021 na WSL (World Surf League), mostrando a batalha pelas melhores manobras nos cenários praianos mais impressionantes do planeta com imagens em alta definição. Além disso, a produção também entrará na vida pessoal dos atletas, com visões íntimas sobre seus desafios e conquistas — bem como promover uma discussão sobre temas atualmente em voga, como diversidade e saúde mental.

Além dos seis surfistas titulares, a série destacará também outros atletas do mundo do surfe, como o brasileiro Filipe Toledo, Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence, Kanoa Igarashi, Matt McGillivray, Isabella Nichols e Jack Robinson. Vale notar que a produção já foi renovada para a segunda temporada, que está atualmente em fase de filmagens.

Com produção executiva de James Gay-Rees (“1971: O Ano em que a Música Mudou o Mundo”) e Paul Martin (“F1: Dirigir para Viver”), a primeira temporada de “Make or Break: Na Crista da Onda” chegará ao Apple TV+ no dia 29 de abril.

